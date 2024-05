Coppola, Lucas e Schrader em Cannes: uma oferta irrecusável

O diretor de "O Poderoso Chefão" estará acompanhado pelo criador de "Star Wars", George Lucas, e pelo roteirista de "Taxi Driver", Paul Schrader, no aclamado evento cinematográfico, onde os três homens triunfaram por décadas.

Será provavelmente o canto do cisne de uma geração que irrompeu com força e coragem, sob o nome de "Nova Hollywood", nos anos 1970.

Uma oferta que ninguém poderia recusar: Francis Ford Coppola liderará um desfile de titãs do cinema americano em seu retorno ao Festival de Cannes na próxima semana.

Coppola e Schrader disputam a cobiçada Palma de Oro com seus novos filmes, respectivamente "Megalopolis" e "Oh, Canadá", enquanto Lucas receberá um prêmio honorário.

Porém, não conta com um distribuidor de peso em Hollywood.

Também mudaram a forma como os filmes eram financiados, principalmente Coppola, que se afastou dos estúdios tradicionais de Hollywood e investiu seu próprio dinheiro em filmes colossais como "Apocalypse Now". Esse filme lhe valeu uma de suas duas Palmas de Ouro, em 1979. A primeira ele recebeu em 1974, com "A Conversação".

A "Nova Hollywood" transformou os estúdios de Hollywood na década de 1970. Adotaram códigos de estilo da 'Nouvelle Vague' francesa da década anterior, junto com a ideia do diretor como um visionário independente.

"Estes caras são certamente marcas conhecidas, mas antes de tudo são artistas, apreciados por todo o mundo do cinema", afirmou.

A presença de tantos gigantes do cinema americano, talvez em seu último aceno a Cannes, pode tornar o evento profundamente emotivo e sentimental.

Lucas, um dos diretores mais ricos e famosos do cinema, tem sido relativamente pouco aclamado em seu país. No entanto, foi uma projeção de sua estreia na ficção científica, "THX 1138", em Cannes em 1971, que o colocou no caminho para criar "Star Wars" e "Indiana Jones".

Lucas "não precisa de dinheiro, não precisa de nada", disse Gray. Porém retornar à Croisette coincidindo com seus 80 anos é "uma espécie de reconhecimento a sua importância como autor".

E não estarão apenas os diretores. Várias estrelas que também surgiram na época da Nova Hollywood os acompanharão.

"Megalopolis" de Coppola conta com os veteranos vencedores do Oscar Dustin Hoffman e Jon Voight, assim como Laurence Fishburne, adolescente em "Apocalypse Now".

Schrader, que escreveu o roteiro de "Taxi Driver", Palma de Ouro em 1976, volta a dirigir Richard Gere, décadas depois de "Gigolô Americano". Gere interpreta um homem que se esquivou do recrutamento para a Guerra do Vietnã, atormentado por seu passado, em "Oh, Canadá".

Meryl Streep, outra personalidade da época com seus papeis em "O Franco Atirador" e "Manhattan", também receberá uma Palma de Ouro honorária no festival.

Promete ser um importante último adeus, disse Doherty: "Precisamos dar uma última saudação".

O 77º Festival de Cinema de Cannes começa na próxima terça-feira e entrega seus prêmios em 25 de maio.

