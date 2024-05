Entre as pistas e os livros, skatista cearense supera lesões graves e é campeã nordestina

Ceres Oliveira Crédito: Julio Detefon/Divulgação

"Representa na rua e representa nas pistas: Ceres Oliveira". Esta foi a frase utilizada pela jurada Thaís Narciso para anunciar que a cearense de 20 anos havia sido campeã do Vans Off The Wall — Etapa Nordeste. O discurso não significou "apenas" uma conquista que levará a jovem para o certame nacional, em São Paulo, mas também a volta por cima de uma atleta que superou duas lesões graves no joelho, pensou em desistir e desenhou seus sonhos em sua fase mais difícil. Suas metas ligam duas paixões: o esporte que começou a praticar aos 9 anos, quando ganhou o primeiro skate do pai, e o curso em que é matriculada atualmente.

O primeiro rolê e o apoio da “Família Generosa”

“Ando desde os meus 9 anos de idade. Iniciei quando ganhei um skate como presente de Natal. Fui me empolgar, de fato, quando comecei a ver vídeos na internet, aquelas manobras e voos me encantaram. No início foi bem difícil. Na época, não tinha uma pista de skate no meu bairro, só alguns obstáculos construídos pelos locais. Meu pai me deu muito incentivo no começo e sou grata até hoje”, contou, nostálgica, sobre o início. Ceres detalha que, a princípio, o que lhe encheu os olhos foram “as manobras coladas no pé, o barulho do skate no asfalto, a adrenalina, a união da galera e o amor pela rua”. “Eu moro no José Walter, comecei a praticar na avenida da minha casa. Quando peguei gosto mesmo, comecei a andar na Juventude, uma pracinha aqui do bairro”, relatou. Ceres Oliveira Crédito: Patty Pires/Divulgação A skatista conta que uma das principais dificuldades no início foi a parte financeira. Conhecido por ser um esporte presente na cultura urbana, ainda assim o skate apresenta altos custos para ser praticado, principalmente no modelo competitivo. “Por mais que o skate seja um esporte periférico, tem que ter um bom poder aquisitivo para um bom material. Lembro que, logo que eu comecei, não tinha sapato para o meu tamanho, tive que fazer uma gambiarra pra poder usar meu primeiro tênis de skate. Além desse material todo, um apoio físico como academia ou fisioterapia, algo que eu só tive entendimento depois de me lesionar”, explicou.

“Tive um grande apoio da 'Família Generosa', que me adotou, e um grande suporte do meu irmão, minha mãe de criação, minha avó, e alguns amigos, que sempre torceram muito por mim. Minha maior fonte de inspiração é a minha família, sendo minha mãe um dos maiores pilares, a inspiração de uma mulher forte, de fé e sempre com o pé no chão, nunca deixou que eu me abatesse perante as dificuldades”, contou, com carinho. “Minha família de origem não mora aqui, só minha avó, alguns primos e um tio. Tenho pouco contato com a família, só minha vó que vejo sempre. Tive uma mãe de criação, que, inicialmente, era pra ser uma babá, ficava comigo quando eu era pequena, quando minha mãe saía pra trabalhar, até a hora que ela chegasse, mas virou uma mãezona pra mim, foi muito importante na minha criação. Sobre a 'Família Generosa', são pessoas que são amigos da minha mãe desde a infância. A gente frequenta muito lá, viraram família para mim também”, explicou Ceres. As lesões, a volta por cima e o “sonho duplo” Em meados de 2018, durante uma das últimas etapas de um torneio regional, Ceres Oliveira enfrentou um obstáculo que mudaria sua trajetória no skate. Uma queda “aparentemente trivial” durante o reconhecimento da pista resultou na ruptura de um ligamento do joelho.