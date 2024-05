Feira Literária do Ceará promove atividades gratuitas em Icó

Fomentando a literatura no município de Icó, a Feira Literária do Ceará promove atividades gratuitas com diversas atividades formativas, shows e mais

Entre os dias 16 e 18 de maio, acontece a Feira Literária do Ceará. O evento gratuito busca promover a literatura e o acesso ao livro, passando por diferentes municípios do estado do Ceará. Após passar por Sobral, a Feira, que conta com uma programação diversificada, chega ao município de Icó.

O evento acontece simultaneamente em diferentes locais da cidade, prestando atividades como apresentações artísticas e culturais da região, debate com autores, lançamento de livros e contação de histórias. Toda a programação será acessível em Libras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saiba mais sobre a programação da Feira

As atividades se iniciam às 8 horas da manhã e seguem até a noite, nos três dias, dividindo sua programação em diferentes equipamentos culturais do município de Icó. O Palco Principal da Feira, localizado no Lago Theberge, é o espaço que sedia boa parte da programação, incluindo 20 expositores, que se mantém durante todos os dias.