Cannes 2024: festival começa e celebra a volta do cinema brasileiro

A 77ª edição do Festival de Cannes tem início nesta terça-feira, 14, e segue até o dia 25 de maio. Nos próximos 12 dias, serão exibidos filmes de cineastas renomados e diversas estrelas do cinema estarão presentes no tapete vermelho do Marché du Film, na França

O evento reúne diversas atrações, como mostras, aulas, homenagens e exposições, sendo a Seleção Oficial de filmes a principal. Mais de 50 títulos devem ser exibidos no festival, sendo 20 indicados à Palma de Ouro, um dos prêmios de maior relevância da indústria cinematográfica. Nesta edição da competição de Cannes, a seleção inclui produções como "Caught by the tides", do chinês Jia Zhang-ke; "Parthenope", do italiano Paolo Sorrentino e "Limonov — The ballad" do russo Kirill Serebrennikov. Entre os títulos, destaca-se na lista da principal categoria do festival a obra do cearense Karim Aïnouz, "Motel Destino", suspense erótico encenado por atores do Estado.