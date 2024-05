Meryl Streep, modelo de estrela hollywoodiana, recebe homenagem em Cannes

Aos 74 anos, ela acumula um recorde de prêmios e construiu uma filmografia de clássicos modernos ao longo de seis décadas, de dramas como "O Franco Atirador", "A Mulher do Tenente Francês" e "Kramer vs. Kramer", até sucessos mais familiares como o musical "Mamma Mia!" e "O Diabo Veste Prada".

Ao longo do caminho, adquiriu outras habilidades, como quando praticou violino seis horas por dia durante oito semanas para filmar "Música do Coração".

Ela continuou sua trajetória na prestigiosa faculdade de artes Vassar College. Estudou Inglês e Teatro, antes de ganhar uma bolsa para estudar Drama em Yale, onde se formou em 1975.

No mesmo ano, estreou na Broadway com "Trelawny of the Wells", peça pela qual recebeu excelentes críticas. Dois anos depois, estreou no cinema com o drama da Segunda Guerra Mundial, "Julia".

Sua carreira deslanchou. Em dois anos foi aclamada em três diferentes filmes: "O Franco Atirador", "Kramer vs. Kramer" e "Manhattan" de Woody Allen.