Trem Bala faz último programa no canal do O POVO no YouTube

Acompanhe o Trem Bala Crédito: Samuel Setúbal

Nesta segunda-feira, 6, o Trem Bala chegou ao seu último episódio no canal do O POVO no YouTube. Foram longos e prazerosos 13 anos no ar, - isso contando apenas a TV e YouTube -, levando informação, credibilidade, polêmica, mas, acima de tudo, a verdade. Guiado pelo maquinista, Alan Neto, o Trem Bala tornou-se um dos programas mais assistidos e queridos pela audiência cearense. Porém, não se limitou apenas ao Estado. Os vagões foram ganhando inúmeros passageiros e romperam a barreira, chegando a todo o Brasil. Alan não era apenas um apresentador, ou melhor, um maquinista. Ele era a própria locomotiva informativa. Sua voz era uma referência. Dono de uma irreverência que cativou o grande público que aguardava ansiosamente o horário do Trem partir e apertava o cinto ao comando do apresentador.

E quando partia, quem estava assistindo sabia que iria ver um verdadeiro show. São momentos que ficarão eternizados na memória de todos aqueles que fizeram parte desta grande viagem. E a viagem do trem mais famoso do Brasil vai muito além do espaço do estúdio. Carregava não só milhares de passageiros fiéis a Alan, como transportava a própria família. O irmão Sérgio Ponte, eterno companheiro e confidente de tantas aventuras, é figura fixa na locomotiva e trouxe análises precisas, furos e exclusivas, que levaram Alan ao delírio para anunciar as bombas de milgatons em seu Trem Bala.