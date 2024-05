Juliana Didone se desculpa por vídeo com poema sobre chuvas no RS

Atriz Juliana Didone pediu desculpas após vídeo sobre chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Juliana Didone pediu desculpas aos seus seguidores por um vídeo no qual declamava, embaixo de um chuveiro, um poema lamentando as chuvas extremas no Rio Grande do Sul. O conteúdo teve repercussão negativa e a artista foi criticada. No vídeo, Didone aparece sentada e deixa a água do chuveiro cair em sua cabeça, além de chegar a fazer desenhos no box do banheiro. Enquanto isso, declama versos como “No Rio Grande do Sul o povo todo chora / e não é porque a Madonna foi embora / ela fez uma grande doação / empatia é ter coração”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine | Leia também | Ajuda ao RS: veja quais são os pontos de arrecadação em Fortaleza e RMF