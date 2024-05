Atriz de X-Men revela diagnóstico de câncer e cirurgia preventiva

A atriz Olivia Munn revelou ter sido diagnosticada com câncer de mama. Com 43 anos de idade, a artista ganhou reconhecimento internacional ao participar do elenco das séries “New Girl” (2011) e “The Newsroom” (2012), e do filme “X-Men: Apocalipse” (2016), interpretando a mutante Psylocke.

Em entrevista à revista People no início de março, Olivia detalhou estar em tratamento contra a doença desde o ano passado e revelou ter realizado uma dupla mastectomia.

“A verdade é que nada pôde me preparar para o que eu iria sentir, para a minha aparência. Foi muito mais difícil do que eu esperava (...) Eu me vi pela primeira vez e foi chocante. Foi incrivelmente difícil. Eu me lembro de olhar para o espelho e ficar sem reação”, descreveu.