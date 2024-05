'Compre 1, leve 2': gelateria faz promoção de Dia das Mães

A rede San Paolo Gelato realiza campanha promocional de Dia das Mães; na compra de um gelato, mãe acompanhante recebe outro do mesmo tamanho

A San Paolo Gelato realiza de sexta-feira, 10, até domingo, 12, campanha promocional em homenagem ao Dia das Mães. Na ação, as mães que foram às lojas da rede com um filho e comprarem um gelato irão ganhar de presente um gelato do mesmo tamanho.

Para participar, basta comprar em qualquer loja física da San Paolo um gelato de qualquer tamanho no copo ou cone, e a mãe acompanhante ganhará outro do mesmo tamanho e sabor de sua preferência.

