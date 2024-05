Disney+, Netflix e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia das séries "O Cozinheiro Assassino: A História de César Román" e "O Véu - Temporada 1". Confira as opções!

Netflix



Esta série documental analisa o caso de assassinato envolvendo um chef espanhol, que construiu uma carreira brilhante com muitos segredos e uma identidade falsa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para ver o trailer