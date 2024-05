Dia das Mães: o que fazer no fim de semana em Fortaleza

O grupo cênico maranhense Xama Teatro comemora 15 anos de atuação artística no País com uma semana de programação de Fortaleza. O evento, intitulado "O Teatro te Xama: 15 anos em 15 dias", acontece em celebração à trajetória do coletivo e busca reforçar os laços do grupo com o público cearense.

Quando: sexta, 10, às 20 horas, e sábado, 11, às 17 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25. À venda no Sympla e bilheteria do Cineteatro

Quando: sexta-feira, 10 às 19 horas - Peça "A Vagabunda - Revista de Uma Mulher Só" e domingo, 12, às 17 horas - "Narração de Histórias" Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: Gratuito com reserva de ingressos no site Sympla

Para comemorar o aniversário do grupo de médicos, a Banda Rebento, com integrantes do Coletivo, se apresenta com o show "Música para cantar e pensar". No repertório, ritmos que vão do rock ao samba.

Quando: sábado, 11, às 19h30min

Onde: Paraíba Bar (rua Paulino Nogueira, 69 - Benfica)

Dia das Mães em Fortaleza: show no CCBNB

O grupo paranaense A Banda Mais Bonita da Cidade realiza show gratuito no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

Conhecida principalmente pela música "Oração", a banda chega a Fortaleza após lançar o álbum "O Futuro Já Está Acontecendo", quarto disco da carreira. Antes do grupo, irão se apresentar os artistas Adel (18h30min) e Cláudio Nucci (19 horas).

Quando: sábado, 11, às 20 horas

Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro); acessibilidade pela rua General Bezerril, 273 - Centro

Quanto: Entrada gratuita

Dia das Mães em Fortaleza: feira de artesanato no Shopping Benfica

O Shopping Benfica conta com uma programação especial no Dia das Mães. Além de uma tarde de músicas e nostalgias na praça de alimentação com a Banda Outrora, uma Feira de Artesanato estará acontecendo no decorrer do domingo, 12.

Quando: domingo, 12, das 10 horas às 21 horas

Onde: Shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica)

Quanto: Entrada gratuita

Dia das Mães em Fortaleza: musical “Suíte do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”

O Cineteatro São Luiz recebe um dos eventos de lançamento de “Suíte do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto”. A apresentação musical de Pingo de Fortaleza e orquestra faz parte do mais novo projeto do multiartista Pingo e do cineasta Rosemberg Cariry.

Quando: domingo, 12, a partir das 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: Entrada gratuita, mediante apresentação de documento oficial com foto

Dia das Mães em Fortaleza: chorinho no MIS

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promoverá um concerto especial de chorinho em homenagem ao Dia das Mães. O grupo cearense NewChoro realiza uma apresentação gratuita na praça do MIS.

Além do concerto gratuito, o equipamento segue com as exposições imersivas “Aves do Ceará” e “Fragmento-Kymera”, e da exibição do filme “O de comer do Campo do América” nas salas do espaço.

Quando: domingo, 12, das 18 horas às 19 horas

Onde: Museu da Imagem e do Som Fortaleza (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

Quanto: Entrada gratuita

