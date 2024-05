'Um Lugar Silencioso: Dia Um' ganha trailer com caos em NY; assista

Com Lupita Nyong'o e Joseph Quinn, "Um Lugar Silencioso: Dia Um" ganhou seu segundo trailer; assista

O segundo trailer de “Um Lugar Silencioso: Dia” foi divulgado nesta quinta-feira, 9, mostrando novas cenas do filme que estreará no final de junho deste ano. Dirigido por Michael Sarnoski, este é o terceiro filme do universo que será lançado.

Nele, é mostrado Sammy (Lupita Nyong’o) em Nova York no dia da chegada dos alienígenas a Terra, que caem do espaço em meio as ruas da cidade. Em meio a destruição e tentativa de sobreviver, ela encontra Eric (Joseph Quinn) e passam a vagar juntos pelo cenário apocalíptico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM| Speak No Evil: James McAvoy protagoniza trailer de remake; assista