Chuvas no RS: Eliminado de reality descobre que casa foi atingida

O gaúcho Luciano Rodrigues, eliminado do reality show "A Grande Conquista 2", teve sua casa atingida pelas chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/Facebook @luciano.rodigues

O participante gaúcho Luciano Rodrigues, um dos eliminados do reality show "A Grande Conquista 2", da Record TV, descobriu que sua casa foi atingida pelas chuvas extremas que assolam o Rio Grande do Sul. Ele foi comunicado pela produção após a eliminação na última segunda-feira, 6. Segundo a equipe do reality show, a família de Luciano está protegida, apesar da tragédia. Ele não participou da live dos eliminados, também conhecida como "O Grande React".