Parque de dinossauros em Caucaia recebe mais réplicas e esqueletos

Com a promessa de transportar os visitantes para uma verdadeira era jurássica, proporcionando uma experiência imersiva e educativa sobre os animais extintos, o parque temático de dinossauros que está em construção no município de Caucaia, anunciou mais de 80 réplicas e esqueletos de dinossauros que irão compor o aguardado Prehistoric Park, com previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2024.

Anunciado em julho de 2023 como parte da segunda fase do projeto Lagoa Encantada, na praia do Cumbuco, o Prehistoric Park recebeu as primeiras peças diretamente da China. Os exemplares dos animais pré-históricos foram transportados em contêineres por navios de carga até o Brasil, desembarcando no Porto do Pecém e, em seguida, levados em caminhões até a Lagoa Encantada.

