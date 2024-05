Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas no Rio, segundo autoridades

A artista americana, de 65 anos, encantou o público com quase duas horas e meia de show com uma impressionante exibição de cenários, luzes e coreografias.

Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas no sábado (4) na famosa praia de Copacabana para o encerramento de sua The Celebration Tour, disseram autoridades do Rio de Janeiro neste domingo (5).

Em seu quarto show no Brasil, Madonna agradeceu ao Rio pela recepção, "o lugar mais lindo do mundo", e dedicou vários momentos do show para proclamar seu amor pelo país.

As cantoras Anitta e Pabllo Vittar apareceram no palco monumental, além de um grupo de jovens com baterias de diferentes escolas de samba do Rio de Janeiro.

Foi um momento de comunhão com o público: a rainha do pop vestiu a camisa verde e amarela do time de futebol com o número 10 e a inscrição Ciccone, seu sobrenome, e dançou e pulou com a bandeira do Brasil.