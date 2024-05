Prime Video, Netflix e Disney+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia das séries "O Guardião das Borboletas" e "Star Wars: Histórias do Império". Confira as opções!

Netflix



As florestas de Michoacán abrigam milhões de borboletas-monarca. O ativista Homero Gómez defendeu a espécie com unhas e dentes – e desapareceu.

Clique aqui para ver o trailer