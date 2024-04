Christina Rocha fica fora do Tá Na Hora por internação de cunhado

A apresentadora Christina Rocha precisou se ausentar do comando do telejornal de apelo popular "Tá na Hora" porque seu cunhado foi internado

A apresentadora Christina Rocha, do SBT, precisou se ausentar do comando do telejornal de apelo popular “Tá Na Hora” por problemas familiares. A profissional já havia desfalcado a edição da última segunda-feira, 8, e permanecerá de fora do programa nesta semana pelo fato de seu cunhado estar internado em uma unidade médica no Rio de Janeiro (RJ).

| Leia também | Programa da Virginia aumenta em 52% da audiência do SBT



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A informação foi divulgada pelo portal Área Vip! e, segundo o site, a apresentadora “não estaria bem emocionalmente" para voltar a São Paulo e assim estar à frente do “Tá na Hora”. Por isso, ficará ausente do comando do programa durante a semana.