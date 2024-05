Espetáculo aborda os processos das emoções para o público infantil

Espetáculo "As mais belas coisas: mistérios de Fim-Fim" estreia no primeiro fim de semana de maio Crédito: Divulgação/Henrique Kardozo

Envolvendo dança e teatro, o espetáculo "As Mais Belas Coisas: mistérios de Fim-Fim" leva ao público infantil questões sobre emoções e diversidade, e como elas estão presentes no cotidiano. A peça estreia neste sábado, 4, de forma gratuita no Centro Cultural do Bom Jardim (CCBJ). A peça conta a história do personagem Fim-Fim e como sua chegada muda o mundo de sua mãe, que precisa se ajustar com todas as emoções que o momento acompanha. "Fim-Fim ainda um pequeno ovo a ser chocado, pode despertar fascínio, curiosidade e admiração de sua mãe, sentimentos tão conhecidos e humanos, mas a verdade é que a vida muda com sua presença", explica Fátima Macedo, responsável e intérprete do espetáculo.