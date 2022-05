Tim Bernardes lança segundo single do álbum "Mil Coisas Invisíveis"

“Tudo em volta tem me confirmado, bb / Que eu e você somos coisa de alma”, anuncia Tim Bernardes nos dois primeiros versos da canção “BB (Garupa de Moto Amarela)”. A faixa é o segundo single lançado pelo cantor e compositor dentro do universo de “Mil Coisas Invisíveis”, álbum solo previsto para ser disponibilizado ao público em 14 de junho.

A música foi lançada duas semanas depois de “Nascer, Viver, Morrer”, single de estreia da nova fase solo do vocalista da banda O Terno - conhecida por sucessos como “Ai, Ai, Como Eu Me Iludo” e “Volta”. Na canção mais recente disponibilizada do novo álbum, o artista busca trazer leveza ao disco e “equilibrar a densidade ao longo do trabalho”, conforme disse em material de divulgação.

"BB (Garupa de Moto Amarela)" é vista pelo cantor como uma “canção de amor bem direta, simples e leve”, e é preenchida também por violinos. “Fiz um arranjo de cordas um pouco mais minimalista, misturado com alguns timbres sampleados, sintetizador, pra dar essa onda que encosta no moderno e no antigo de alguma forma autoral”, acrescentou.

“Mil Coisas Invisíveis” será lançado cinco anos após o álbum “Recomeçar”, que marcou o início da carreira solo de Tim Bernardes. Desde então, ele realiza composições para outros artistas, além de participações especiais como “Realmente Lindo", que escreveu para "A Pele do Futuro" (2018), de Gal Costa; "Prudência", cantada por Maria Bethânia no disco "Noturno" (2020); e a parceria "Gracinha", do disco homônimo de Manu Gavassi, com a cantora e o pianista Amaro Freitas.



