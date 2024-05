Morre Anderson Leonardo: relembre carreira do vocalista do Molejo

Cantor Anderson, do grupo Molejo, foi diagnosticado com câncer inguinal em 2022; artista morreu aos 51 anos

O cantor Anderson Leonardo morreu nesta sexta-feira, 26, aos 51 anos de idade, em decorrência de um câncer. Membro fundador do grupo Molejo, o artista se consagrou na música brasileira com suas interpretações de canções do pagode.

Com carreira iniciada na década de 1980, Anderson e o Molejo conquistaram o País com o lançamento de “Caçamba”, do álbum “Grupo Molejo”, de 1993. O disco vendeu mais de 100 mil cópias e, a partir de então, os pagodeiros se tornaram referência do gênero no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o Molejo, Anderson escreveu 118 músicas

Na trajetória que soma mais de 30 anos, Anderson Leonardo é creditado em cerca de 118 composições do Molejo, de acordo com relatório do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).