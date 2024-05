Banda Molejo faz homenagem ao cantor Anderson no Altas Horas

Reprodução:Instagram Crédito: Tv Globo

Andrezinho e Claumirzinho, integrantes do grupo Molejo, homenagearam o colega e vocalista do grupo, Anderson, que está em tratamento contra um câncer inguinal. A homenagem aconteceu no programa Altas Horas (Rede Globo) que foi ao ar no último sábado, 20, com cantores de pagode que marcaram a década de 1990. Na apresentação, os músicos destacaram que a sugestão do nome da banda foi de Anderson. Depois de um sorteio, ficou decidido que o nome seria Molejo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seguida, o apresentador Serginho Groisman cumprimentou Anderson: “Vamos mandar um salve para o Anderson”. Andrezinho complementou: “Ele está se recuperando e vai ficar bem, se Deus quiser”. Ao cantar um trecho da música “Dança da vassoura”, lançada em 1997, Andrezinho destacou que a música ficou imortalizada na voz de Anderson Leonardo.