Em estado grave, Anderson do grupo Molejo acorda 'cantando pagode'

“No domingo (24), o Anderson foi internado inconsciente, foi para a sala vermelha, no Hospital Unimed-Rio. A família foi chamada para passar o quadro dele. Eles se reuniram com a junta oncológica, que explicou que o quadro era grave. Foi uma conversa séria, porque ele realmente não conseguia verbalizar e conversar. Mas foi melhorando. E está em um quarto do hospital ”, detalhou o comunicado.

O cantor Anderson Leonardo , do grupo Molejo, teve uma melhora significativa no seu quadro de saúde. Após ser internado em estado grave na madrugada de domingo, 24, o artista acordou nesta terça-feira, 26, e está consciente, conforme afirma o novo boletim médico.

Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer raro



O vocalista do grupo Molejo foi diagnosticado com câncer inguinal em outubro de 2022. Considerado um tipo raro da doença, o câncer inguinal atinge a região do pênis e do ânus.