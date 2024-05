Espetáculo gratuito no TJA homenageia Oswald Barroso

O projeto, organizado pela poeta e produtora cultural Marta Pinheiro, reúne 20 artistas de diferentes linguagens no palco. Entre eles, estão Adriano Kary, Alan Mendonça, Apá Silvino, Calé Alencar, Carri Costa, Dalwton Moura, Marta Pinheiro, Raymundo Netto, Rejane Reinaldo e Rosemberg Cariry.

O jornalista, escritor, teatrólogo e antropólogo Oswald Barroso (1947 - 2024) será homenageado no espetáculo "Sarau Ceará Mestiço" . O evento acontece nesta sexta-feira, 26, às 19 horas, no Theatro José de Alencar (TJA).

"Sarau Ceará Mestiço" é uma iniciativa da classe artística em parceria com a Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) e o TJA. O nome do evento remete ao livro "Ceará Mestiço", publicado por Oswald em 2019.

Oswald Barroso

Referência no teatro cearense, Oswald faleceu no dia 22 de março após enfrentar graves problemas de saúde. Graduado em Comunicação Social, ele atuou como ator, diretor, pesquisador, antropólogo e jornalista, entre outras áreas.

Confira os artistas que vão participar de "Sarau Ceará Mestiço":

Adriano Kanu

Alan Mendonça

Almir Mota

Apá Silvino

Calé Alencar

Carri Costa

Dalwton Moura

Ernesto Cartaxo

Eugênia Neri

João Pirambu

João Victor Barroso

Jon Soarez

Júlia Barros

Klévisson Viana

Marta Pinheiro

Parahyba de Medeiros

Pingo de Fortaleza

Raymundo Netto

Rejane Reinaldo

Ricardo Pinheiro

Rosemberg Cariry

Vanéssia Gomes

