Morre Oswald Barroso, mestre do teatro cearense, aos 76 anos

“Oswald foi um intelectual com uma vasta produção que sempre valorizou muito a cultura cearense. Lamento (sua morte) porque ele ainda tinha tanto a oferecer”, aponta a curadora Dodora Guimarães. A artista trabalhou com o teatrólogo nos anos 1990 na criação do Memorial da Cultura Cearense.

Desde a juventude, o diretor teve forte relação com o teatro de grupo. Durante a ditadura militar, foi ferrenho opositor do regime e chegou a ser preso.

Em julho do ano passado, o teatrólogo publicou texto inédito, escrito em 2007, na ocasião da passagem de José Celso Martinez Corrêa (1937-2023) pelo Ceará.

Confira o texto: Zé Celso e os Sertões por Oswald Barroso: Memória e (des)massacre

Sobre Oswald Barroso



Oswald Barroso nasceu em Fortaleza na Casa de Saúde São Raimundo, no dia 23 de dezembro de 1947. É filho do poeta, jornalista e professor Antônio Girão Barroso e de dona Alba Cavalcante Barroso.

É graduado em Comunicação Social, além de Mestre e Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, com Pós-Graduação em Gestão Cultural pela ANFIAC/Paris e Pós Doutorado em Teatro, na UniRio.



Foi diretor do Departamento de Ativação Cultural da Secult – CE (1986-1988), do Teatro José de Alencar (1989 – 1991), do Teatro da Boca Rica (1998 – 2004) e do Museu da Imagem e do Som – Ceará (1998 – 2002).



O escritor publicou 25 livros, que incluem artigos, biografias, poesia, textos para teatro, reportagens, estudos e organização de antologia, textos e estudos sobre cultura popular.



Recebeu, entre outros, o Prêmio Estado do Ceará (1985), o Prêmio Estímulos à Dramaturgia (1996) – FUNARTE, o título de Cidadão Honorário de Juazeiro do Norte e a Medalha Brasileira Folclorista Emérito (2008), concedido pela Comissão Nacional de Folclore.