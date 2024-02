Hoje é dia dos namorados? Entenda mudança da data no Brasil

Foto de apoio ilustrativo: data é a sexta mais importante do comércio brasileiro Crédito: Samuel Setubal

Anualmente, diversos países dedicam a data esta quarta-feira, 14 de fevereiro, aos casais de namorados. No entanto, o costume é um pouco diferente no Brasil, onde a festa só é realizada no mês de junho, durante os festejos juninos. Por que o Brasil não celebra a data junto com o resto do mundo? A mudança é explicada na origem de cada feriado. Intitulada “Valentine´s day”, em português “Dia de Valentim”, a data ao redor do globo tem raízes ainda no Império Romano, mais precisamente durante o governo de Cláudio II, no século III. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Naquela época, o governante chegou a proibir que os soldados de seu exército se casassem, pois via o casamento como um empecilho para o exercício das funções militares.

A ideia proposta por Dória e aceita pela empresa consistiu em aproveitar o dia de Santo Antônio, santo casamenteiro do cristianismo, celebrado no dia 13 de junho, e estabelecer a véspera como o Dia dos Namorados no país. Com o slogan “Não é só com beijo que se presenteia”, a campanha foi premiada pela Associação Paulista de Propaganda como a melhor do ano e logo caiu nas graças do público enamorado. Data movimenta a economia até os dias de hoje Desde então o Dia dos Namorados tem movimentado a economia do País ano após ano, sendo hoje a sexta data mais importante para o comércio brasileiro, de acordo com pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).