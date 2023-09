Estado nega privatização do Parque de Exposição onde ocorre a Expocrato

Segundo a CearaPar, empresa estatal ligada à Secretaria de Fazenda do Estado, as privatizações do governo visam apenas espaços considerados ociosos.

O diretor da Companhia de Participação e Gestão de ativos do Ceará (CearaPar), empresa estatal ligada à Secretaria de Fazenda do Estado, Carlos Eduardo Marino, negou a possibilidade de privatização do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, localizado no Crato, na região do Cariri. No local, ocorre a tradicional feira da Expocrato.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nessa terça-feira, 19, Marino explicou que as políticas de privatização adotadas pelo Governo do Estado são aplicadas à espaços públicos ociosos, o que não seria o caso do Parque de Exposição do Crato. Ele pontuou, que “quando um imóvel, seja ele do setor público ou privado, está ocioso, ele não está cumprindo sua função”.

“Se for do Estado, ele estará incorrendo em custos para manutenção. Além disto, está deixando de ser disponibilizado ao setor privado para geração de emprego e renda. A intenção é que o Governo do Estado disponibilize ao setor privado seus imóveis ociosos, o que, evidentemente, não é o caso do Parque de Exposição do Crato. Ele está em pleno uso, tanto pelo governo estadual, mas também pela Prefeitura”, afirmou.