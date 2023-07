Expocrato: Léo Santana elogia Juazeiro e revolta vereador cratense

Baiano Léo Santana causou embaraço ao elogiar Juazeiro do Norte durante show no Festival Expocrato 2023

Convidado para se apresentar no Festival Expocrato 2023, o cantor Léo Santana acabou causando uma situação embaraçosa ao elogiar a cidade de Juazeiro do Norte durante show na quinta-feira, 13. Vizinhas, as cidades têm rixa histórica. O comentário gerou, inclusive, críticas do vereador cratense Luis Carlos Saraiva (PDT).

“Não é novidade para ninguém que Juazeiro do Norte comanda a p*rra toda”, afirmou Léo, no palco. O vídeo com a fala do artista foi postado em perfis das redes sociais da região do Cariri, a exemplo da página “Juazeiro Memes”. “Eu tento ser humilde”, provocou o perfil, em tom de brincadeira, gerando comentários de moradores do Crato rebatendo a fala de Léo.

O Vereador Luis Carlos gravou vídeo com “repúdio” ao comentário do cantor. “O Crato mais uma vez desvalorizado. Realmente a fala dele (Léo Santana) foi infeliz (...) Temos que valorizar cada cidade do Cariri, cada potencial de cada cidade para que a região possa realmente se desenvolver”, reclamou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A rixa entre as cidades remete à emancipação de Juazeiro do Norte, que até 1911 foi um distrito do Crato. Com as romarias em torno de Padre Cícero no início do século passado se expandindo, Juazeiro cresceu culturalmente e economicamente, em cenário que foi marcado, inclusive, por disputas comerciais entre as regiões.

Expocrato 2023 segue até dia 16/7

O Expocrato 2023 vem reunindo, desde o dia 9, inúmeras atrações musicais nos gêneros do forró, sertanejo, axé e piseiro no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti. A programação do festival deve toralizar mais de 100 horas de música.

As vendas do Festival Expocrato 2023 ocorrem no site da Bilheteria Virtual e nas lojas físicas do evento no Crato e em Juazeiro do Norte.

Confira programação do Festival Expocrato 2023:

Sexta-feira, 14

Xand Avião



Zé Vaqueiro



Wallas Arrais



Hélio Ferreira



Guto Sobreira



Raphael Belo Xote



Henrique e Juliano

Sábado, 15

Nattan



Wawa



Taty Girl



Ávine Vinny



Gusttavo Lima



Jonatha e Cristiano



Bulé de Caminhão

Domingo, 16

Murilo Huff



Luan Rocha



João Gomes



Felipe Amorim



Iguinho e Lulinha



Raphael Alencar



Vicente Forró Real

Festival Expocrato 2023

Quando : a partir deste domingo, 9 a 16 de julho



: a partir deste domingo, 9 a 16 de julho Onde : Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante (rua Rui Barbosa - Centro, Crato)



: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante (rua Rui Barbosa - Centro, Crato) Vendas : no site Bilheteria Virtual

: no site Bilheteria Virtual Mais informações: no Instagram @festivalexpocrato



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui