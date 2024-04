Vocalista do grupo Molejo tem piora e volta a ser internado

Anderson Leonardo está em tratamento contra câncer. Artista havia recebido alta no último dia 19, mas voltou a ser hospitalizado nesse domingo

O vocalista do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo, de 51 anos de idade, voltou a ser internado por complicações de um câncer. O estado de saúde do artista é considerado grave.

"A assessoria do grupo MOLEJO, vem informar que infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor ANDERSON LEONARDO, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos, que continue em orações pelo nosso cantor”, publicou a equipe do grupo nas redes sociais, na madrugada deste domingo, 24.



Em outubro de 2022, Anderson foi diagnosticado com câncer inguinal, um tipo raro da doença, que atinge a região do pênis e do ânus.