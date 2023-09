Anderson, do grupo Molejo, é diagnosticado com embolia pulmonar

Anderson Leonardo, cantor do grupo de pagode Molejo, está internado após ser diagnosticado com embolia pulmonar

O cantor de pagode Anderson Leonardo foi diagnosticado com embolia pulmonar. Vocalista do grupo Molejo, o músico foi internado no domingo, 10, em um hospital no Rio de Janeiro para tratar de uma pneumonia.

Em comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, 11, a assessoria de imprensa do Grupo Molejo atualizou os detalhes do quadro clínico do cantor, revelando que se tratava de uma embolia pulmonar, doença na qual uma artéria do pulmão é obstruída por um coágulo sanguíneo.

“Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”, explica.