Pingo de Fortaleza realiza show de lançamento de projeto musical

O cantor e compositor Pingo de Fortaleza realiza, nesta sexta-feira, 12, o evento de lançamento do documentário e show “Relicário de Canções Ao Vivo”.



A apresentação, que se dá em homenagem ao aniversário de Fortaleza, será realizada no Universidade Bar, no bairro do Benfica, às 21 horas, com entrada gratuita.

Além do evento presencial, o projeto musical-documental também estará disponível no canal do Pingo de Fortaleza, no YouTube, também às 21 horas.