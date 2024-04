Ator de 'Eu, a patroa e as crianças' se declara aos fãs brasileiros

Após o ator do personagem Greg de 'Todo mundo odeia o Chris' elogiar o País, foi a vez de Andrew McFarlane postar uma foto dizendo que ama o Brasil. Veja reações

Andrew McFarlane, que interpreta Tony em “Eu, a patroa e as crianças” postou uma foto usando uma camisa dizendo “Eu amo meus fãs brasileiros”. A interação veio após o ator Vincent Martella, que fazia o Greg na série “Todo mundo odeia o Chris”, viralizar com uma blusa dizendo “Eu sou famoso no Brasil” e declarar amor ao País.

Na legenda da postagem feita no sábado, 6, ele mandou um oi: "Oi, Brasil". McFarlane, que interpretou o namorado de Claire no seriado que fez sucesso nos anos 2000, também usou o português para interagir nos comentários — a maioria feitos por brasileiros e em português.

Nos comentários, que chegam a mais de 30.800, o público brincou com a foto. "Ele viu que o Greg vestiu uma camisa assim e ganhou muitos seguidores brasileiros e agora tá fazendo o mesmo." "Quantos seguidores você vai querer?", questionou outro.