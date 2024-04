‘Interestelar’, de Christopher Nolan, será reexibido no cinema

Um dos principais filmes de Christopher Nolan, “Interestelar” irá ganhar nova exibição nos cinemas ainda este ano. A novidade foi confirmada pela Paramount Pictures, distribuidora do filme, nesta quinta-feira, 11, durante o CinemaCon.

Longa-metragem vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2014, “Interestelar” comemora 10 anos de lançamento em 2024. De acordo com a Paramount, o filme tem reexibição prevista para 27 de setembro deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Detalhes sobre quais países vão receber a exibição comemorativa de “Interestelar” ainda não foram divulgados. De acordo com a CNN Brasil, a nova apresentação do filme será no formato Imax 70mm, modelo preferido do cineasta britânico devido a melhor transmissão dos detalhes visuais.