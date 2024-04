Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 11, até domingo, 14

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 11 de abril (11/04), até domingo, 14 de abril, dos cinemas de Fortaleza

Olfa é uma mulher tunisiana mãe de quatro filhas. Um dia, suas duas filhas mais velhas desaparecem. O filme desvenda as histórias de vida de Olfa e de suas filhas, mergulhando em uma jornada íntima de esperança, rebelião, violência e irmandade, que questionará os próprios valores de nossas sociedades.

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 4 de abril (04/04), até domingo, 7 de abril, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Parangaba e Messejana.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza



Cinema do Dragão



Horários do filme

Cinema do Dragão

Legendado

15:50

Evidências do Amor



Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.