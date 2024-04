Câmara de SP aprova dar nome de Rita Lee ao Parque Ibirapuera

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em primeira votação, na quarta-feira, 10, o projeto de lei que prevê nomear o parque Ibirapuera com o nome da cantora brasileira Rita Lee. A mudança do nome seria uma homenagem à cantora que cresceu no bairro vizinho e tinha vínculo afetivo com o parque, citada na autobiografia da artista.

O PL foi proposto em maio de 2023 pela vereadora Luna Zarattini (PT), logo após a morte de Rita. A parlamentar pede que o nome da artista seja incorporado ao do parque e passe a ser chamado "Parque Ibirapuera - Rita Lee".

Em entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo, Zarattini explicou o motivo da proposta. “Rita Lee e o parque do Ibirapuera são dois grandes símbolos da cidade de São Paulo e estão no imaginário de milhares de paulistanos e paulistanas quando pensamos na nossa cidade. Rita Lee era visita frequente no parque e já declarou publicamente que já declarou publicamente seu afeto pelo Ibirapuera”.