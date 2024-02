Trajetória de Rita Lee vira musical com Mel Lisboa no elenco

Após interpretar Rita Lee no espetáculo realizado em 2013, a atriz Mel Lisboa assume novamente o papel da Rainha do Rock em musical

Interpretando a Rainha do Rock, esta será a segunda vez que a artista gaúcha vive Rita nos palcos. Em 2013, Mel protagonizou “Rita Lee Mora ao Lado”, peça que também foi baseada no livro de mesmo nome.

“Adaptar o livro que Rita escreveu para o musical é um desafio e uma missão de muita responsabilidade”, comentou o roteirista Guilherme Samora em entrevista a Veja nesta segunda-feira, 19. Com direção de Márcio Macena e Debora Dubois, o musical terá a atriz Mel Lisboa no papel principal.

Um dos maiores nomes do rock nacional, Rita Lee irá ganhar um musical inspirado em sua vida e trajetória na arte. Com previsão de estreia para o mês de maio, “Rita Lee - Uma Autobiografia Musical” é baseado na autobiografia da cantora , lançada em maio de 2023, dias depois da sua morte .

“Hoje, 10 anos depois, começo a ensaiar ‘Rita Lee - Uma Autobiografia Musical’. Diferentes situações, diferentes tempos. Mesmo medo, mesmo risco, outras dificuldades (quem sabe, sabe). Mas a Rita me ensinou: ‘Um belo dia, resolva mudar e faça tudo que sempre quis fazer. Brinque de ser sério, e leve a sério a brincadeira’. Ela me deu uma missão. E eu prometo fazer de tudo para não decepcioná-la”, disse a atriz em publicação no Instagram.

Em uma das apresentações de “Rita Lee Mora Ao Lado" realizada em 2014, Rita Lee foi assistir a peça e comentou sobre o desejo de que Mel Lisboa a interpretasse novamente em uma nova montagem.

"Há 10 anos, ela estava aqui e foi nos assistir. Santa Rita de Sampa me abraçou grande e me abençoou. Hoje ela nos vê de outro plano. Rita, um dia pegarei o mesmo disco voador que você pegou, e irei te encontrar. E seguiremos juntas, bailando de mãos e almas dadas no azul da luz.", concluiu Mel.

