Circo Zanni chega em Fortaleza para apresentações neste mês

Circo Zanni realiza duas apresentações em Fortaleza no Teatro Riomar; ingressos estão à venda

O Circo Zanni vem a Fortaleza para duas apresentações no mês de abril. Marcado para os dias 20 e 21, sábado e domingo, respectivamente, o evento será realizado no Teatro Riomar.

Conhecido por levar ao palco o “clássico contemporâneo brasileiro”, os espetáculos contam com artistas reconhecidos na área circense, além de membros de diferentes grupos de circo que atuam em São Paulo.

No espetáculo em Fortaleza, a apresentação do Circo Zanni conta com a presença de uma banda ao vivo formada pelos acrobatas, trapezistas, palhaços e malabaristas.