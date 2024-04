Fotógrafas cearenses expõem violência contra a mulher em mostra

Museu da Imagem e Som recebe 3ª edição do Projeto "O Que Não Nos Disseram" Crédito: Projeto O Que Não Nos Disseram/ Divulgação

Mulheres que conseguiram quebrar o ciclo de violência são tema da terceira edição da exposição "O Que Não Nos Disseram". A mostra artística traz imagens feitas por 15 fotógrafas cearenses e acontecerá no Museu da Imagem e Som, em 13 de abril. O projeto é idealizado pela jornalista Andressa Meireles, e procura dar foco a histórias de ressignificação e força. O acesso à exposição é gratuito. Markelly, Rosana, Darciane, Bárbara, Lis, Dayana, Luciana, Danielle, Cinthia, Denise, Maria, Ingrid, Pérola, Salete, Cristiane, Luciana e Brenda compartilham as experiências com o público por meio dos registros audiovisuais.



abrir (Foto: Marcela Müller/Divulgação)Pérola Sano (Foto: Camila de Almeida/Divulgação)Denise (Foto: Thais Mesquita/Divulgação)Darciane As fotógrafas Beatriz Souza, Byya Kanindé, Camila de Almeida, Débora Anacé, Delfina Rocha, Gabi Madeiro, Lia de Paula, Keli Pereira, Marcela Müller, Naya Oliveira, Rayane Mainara, Tainá Cavalcante, Tatiana Fortes, Thais Mesquita e Thayná Silveira. Acessibilidade como pauta A mostra proporcionará uma experiência interativa e inclusiva ao público. A imersão será por meio de 16 retratos gigantes (2m x 1,30m), que variam entre obras táteis, audiodescrição, tradução em libras e legendagem para surdos e ensurdecidos.

Leia também | Projeto de cinema do MIS e Porto Iracema abre inscrições gratuitas O uso desses recursos é fruto de uma parceria entre “O Que Não Nos Disseram” com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Nesta edição, a exposição audiovisual também chega à sala imersiva do MIS, para ampliar a abrangência e o impacto do debate sobre violência doméstica. Projeto “O Que Não Nos Disseram” Para além do registro fotográfico o projeto destaca as diversas formas de violência contra a mulher, abordando não só a agressão física, mas também o abuso psicológico, moral, sexual e patrimonial, previstos na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340). A proposta é discutir o tema sob a perspectiva das protagonistas do projeto. Andressa Meireles, jornalista e idealizadora, compartilha sua jornada pessoal, marcada por um episódio de violência doméstica. História de Kaianne Bezerra integra exposição Luciana e Brenda protagonizam um dos retratos da edição deste ano trazendo a memória da contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, assassinada em setembro do ano passado. Mãe e irmã da vítima relatam os impactos do feminicídio aos familiares.