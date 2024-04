Dona Ivone Lara é homenageada com Dia Nacional da Mulher Sambista

De acordo com Agência Câmara, a relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), foi favorável à proposta. Segundo ela, o projeto homenageia não apenas Dona Ivone Lara, como todas as “mulheres que deram sua contribuição para a formação da identidade cultural do País ”.

Dia Nacional da Mulher Sambista

O projeto visa dar visibilidade aos sambistas, destacar o papel de protagonistas e reconhecer a importância das mulheres no desenvolvimento do gênero musical, que protagoniza uma das principais manifestações culturais populares brasileiras.

Ivone Lara nasceu no Rio de Janeiro e realizou contribuições na área da psicologia e da música. Durante os 37 anos atuando no campo da enfermagem, a rainha do samba trabalhou no tratamento psiquiátrico com ações humanizadas, e sugeriu a Nise da Silveira, chefe da equipe do hospital, organizar "tratamento com música", ainda na década de 1940.