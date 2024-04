Alesp vai homenagear mulheres que atuaram contra ditadura militar

A iniciativa foi solicitada pela deputada estadual Beth Sahão (PT). "Esse evento é também uma luta contra o apagamento das mulheres na nossa história pelo machismo e contra o golpismo que infelizmente insiste em ressurgir no tempo presente", escreveu a parlamentar em uma postagem no Instagram.

Clarice Herzog e Ana Dias receberão o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. Já Eunice Paiva , que faleceu em 2018 em decorrência do Mal de Alzheimer, será homenageada postumamente. A entrega da honraria acontecerá na sexta-feira, 5, às 19 horas, no plenário da casa.

Clarice era casada com o jornalista Vladimir Herzog , que, em 1975, foi preso, torturado e assassinad o nas dependências do DOI-Codi (SP), para onde havia ido voluntariamente prestar depoimentos.

Ana Maria do Carmo Silva foi uma das principais lideranças dos movimentos de moradores da Zona Sul na cidade de São Paulo, em 1960, como os Clubes de Mães , as Comunidades Eclesiais de Base e o Movimento contra a Carestia.

Eunice, que lutou pela busca por informações do paradeiro do marido , teve a sua história contada no livro "Ainda Estou Aqui", lançado em 2015 e escrito por um dos filhos do casal, Marcelo Rubens.

Eunice Paiva era mulher de Rubens Paiva , ex-deputado cassado em 1964 e desaparecido após ser preso, torturado e assassinado pela ditadura militar do Rio de Janeiro no início de 1971.

De acordo com o portal Memórias da Ditadura, foi a determinação de Ana que impediu que Santo Dias fosse enterrado como desconhecido e se tornasse mais um desaparecido político.

À revelia dos policiais, ela entrou no camburão que o levou para o Instituto Médico Legal, onde ouviu a intenção dos agentes de “se livrar” do cadáver do marido, já nu e sem identificação.

Trabalhadores e companheiros que também participavam do movimento de greve com o casal ajudaram a pressionar pela liberação do corpo, que só aconteceu no dia 4 de novembro.