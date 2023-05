Aline Wirley e Igor Rickli anunciam que vão adotar um filho

A cantora Aline Wirley e o marido, o ator Igor Rickli, anunciaram que vão adotar um filho. O casal, que já é pai do pequeno Antônio, de oito anos, fez o anúncio nas redes sociais, nesta quarta-feira, 10.

Em um vídeo gravado pelos dois, a ex-Rouge e o companheiro divulgaram a informação de que a família deve aumentar. Eles também aproveitaram o momento para realizar um campanha em pró da adoção.

"Hoje no Brasil existe em torno de 32 mil crianças e adolescente acolhidos (...) Só que dessas crianças e adolescentes somente 4314 estão disponíveis para adoção", disse a cantora em trecho da gravação.

Os artistas, que estão casados desde 2015, convidaram ainda os seguidores para uma caminhada que vai ocorrer em pró da iniciativa, no Rio de Janeiro. "Venha caminhar com a gente. Vamos colorir Copacabana com as cores do afeto. Adote uma criança", disse o casal, em conjunto.