Bruna Biancardi, mãe de filha de Neymar, gera polêmica com torcida do Santos

A modelo Bruna Biancardi gerou uma polêmica com a torcida do Santos ao publicar uma foto da filha nas redes sociais. Na última sexta-feira, 29, ela publicou uma foto da menina, de cinco meses, usando um uniforme do Palmeiras.

Mavie, de cinco meses, é fruto do relacionamento da modelo com Neymar Jr. A foto gerou uma repercussão negativa com a torcida do Santos, clube que revelou o pai da menina e no qual ele jogou durante quatro anos.

Na quinta-feira, 28, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0 e avançou para a final do Campeonato Paulista. Além disso, o Santos enfrentará o Palmeiras neste domingo, 31, na Vila Belmiro.