Endrick segue cronograma individualizado, e Palmeiras encerra preparação para final do Paulista

Atacante Endrick comemora gol no jogo Palmeiras x Corinthians, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista 2024 Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras finalizou, neste sábado, a preparação para o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Paulista, contra o Santos. Substituído na semifinal devido a um trauma na coxa direita, o atacante Endrick participou de uma atividade no gramado e seguiu cronograma individualizado. Em atividade realizada na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou, além do tradicional recreativo, um treino tático e fez os últimos ajustes na equipe antes do confronto diante do Peixe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sem maiores problemas para a final — Gustavo Gómez está recuperado de fratura no dedo do pé esquerdo e pode aparecer como novidade no time titular —, o treinador português deve escalar o Verdão com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Luan) e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Piquerez e Veiga; Flaco López e Endrick (Rony).