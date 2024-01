Ministério francês é revistado no caso da transferência de Neymar para PSG

A polícia revistou o Ministério das Finanças da França na segunda-feira (15), no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de favores fiscais concedidos ao PSG durante a transferência do jogador de futebol brasileiro Neymar do Barcelona em 2017, relataram diferentes fontes nesta quinta (18).

A operação, revelada pelo veículo Mediapart, foi realizada na presença de dois juízes de instrução, disse à AFP uma das fontes próximas ao caso.

Os investigadores fizeram buscas em vários serviços da Direção-Geral das Finanças Públicas (DGFIP), dirigida até recentemente por Jérôme Fournel, atual chefe de gabinete do ministro Bruno Le Maire.