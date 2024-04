Dorival analisa positivamente começo de ciclo na seleção e evita dar prazo pelo retorno de Neymar

O atacante do Al-Hilal se recupera de uma grave lesão no joelho e está afastado dos gramados há mais de cinco meses

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, concedeu entrevista coletiva após o empate do Brasil com a Espanha, por 3 a 3, em sua segunda partida no comando técnico. Na ocasião, não ignorou os problemas vistos em campo nos dois primeiros jogos do ciclo, mas fez um balanço positivo do início de sua passagem à frente do plantel. Além disso, também comentou sobre o retorno de Neymar e as previsões para isso.

Antes do último empate, a seleção estreou com vitória sobre a Inglaterra, também em terreno adversário, jogando em Wembley. Dorival vê, sobretudo, que o entrosamento das equipes europeias e o desgaste físico dos seus jogadores pesaram no amistoso.

"A Espanha já tem um conjunto muito bem definido, seu treinador conhece cada movimento dos atletas. Nós saímos do Brasil há nove ou dez dias e tenho convicção que poucos acreditavam no que acabou acontecendo. Jogamos muito bem na primeira partida, hoje nos faltou um pouco de vitalidade, da energia que gastamos no jogo anterior. E, ainda assim, a equipe mostrou uma valentia muito grande, foi atrás do resultado", analisou.