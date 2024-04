Morre Alexandre Lima, músico capixaba, após 10 anos em coma

Importante no cenário artístico capixaba, Alexandre Lima morreu nesta quinta-feira após 10 anos em coma

O músico Alexandre Lima, uma das vozes do grupo Manimal, morreu nesta quinta-feira, 28, aos 54 anos, em Vitória, no Espírito Santo. O músico estava em coma há 10 anos, após sofrer um aneurisma da aorta. A família, que cuidava dele em casa, confirmou o falecimento.

Os familiares alegaram que o músico ficou sem receber oxigênio por tempo indeterminado e que isso provocou o “estado vegetativo persistente”. Ele ficou 119 dias internado em 2013. Alexandre ficou sem mexer os braços e as pernas, e sua alimentação era feita por meio de uma sonda. Em casa, ele precisava de cuidados especiais.

Lima entrou em coma após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia para a retirada do aneurisma. Na época, em 2013, a família do músico acusou o hospital e um médico plantonista de terem cometido um erro no atendimento.

Recentemente, Gabriel O Pensador, que era amigo do ex-secretário, compartilhou um vídeo ressaltando a importância que ele tinha para o cenário artístico.

“São lembranças excelentes, muitos trabalhos, shows juntos. Ele vivia o seu auge, estava fazendo coisas pela música e pela sua cidade, até acontecer essa situação inesperada que o levou a continuar a vida de uma outra maneira”, afirmou na ocasião.

A Prefeitura de Vitória lamentou a morte do cantor e decretou luto oficial de três dias. O atual secretário municipal de Cultura, Edu Henning, e o governador do estado, Renato Casagrande (PSB), também demonstraram suas condolências publicamente.

O velório de Alexandre Lima será aberto ao público no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, das 10 às 17 horas. Em seguida, acontece o sepultamento no Cemitério Parque da Paz, que será restrito aos familiares.