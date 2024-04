João Vicente, integrante de banda Nenhum de Nós, morre aos 58 anos

O tecladista João Vicente, que lutava contra um câncer de rim, estava internado no hospital São Lucas, em Porto Alegre

João Vicente, tecladista e gaiteiro da banda Nenhum de Nós, morreu aos 58 anos, nessa terça-feira, 26, em Porto Alegre. O músico estava internado no hospital São Lucas, na capital do Rio Grande do Sul, em decorrência de um câncer de rim.

A banda gaúcha confirmou a morte do integrante pela conta oficial no Instagram nesta quarta-feira, 27. “Este é um momento de profunda tristeza para todos nós. Agradecemos imensamente o carinho de todos”, declara a nota publicada.

O músico iniciou a carreira com a banda Nenhum de Nós em 1994, há 30 anos. Reconhecido pela banda como "revolucionário no acordeon", ele tocava diversos instrumentos, como piano, gaita, gaita de botão, gaita cromática e violão.