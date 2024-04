21º Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições com nova categoria

A 21ª edição do Prêmio Sesc de Literatura está com as inscrições abertas para obras inéditas. A premiação acrescentou uma nova categoria, a de Poesia, e está oferecendo R$ 30 mil em dinheiro para os vencedores.

Leia mais | Poetisa surda, Renata Freitas realiza projeto de inclusão por meio da literatura



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de abril, de forma on-line, no site do projeto. As produções inscritas serão analisadas por comissões julgadoras de todo o País, formadas por escritores renomados, jornalistas e críticos literários.