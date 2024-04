Drake Bell relata ter sofrido agressão sexual de ex-funcionário da Nick

Nome referência entre os jovens atores da Nickelodeon durante os anos 2000, Drake Bell relembrou detalhes dos bastidores da série juvenil “O Show de Amanda”, exibida entre os anos de 1999 e 2002.

Em depoimento ao documentário “Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV”, do Discovery, o ator de 37 anos afirmou ter sido vítima de abuso infantil pelo então preparador de diálogo Brian Peck.

Na época com 15 anos de idade, Drake detalhou que ele e Brian se aproximaram. O jovem chegou a ser convidado para a casa do funcionário da Nickelodeon para facilitar nas aulas de atuação. "Eu estava no sofá onde costumava dormir e acordei com ele... E ele estava me agredindo sexualmente. Eu congelei em choque total”, disse o ator.