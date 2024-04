Marcius Melhem é denunciado por perseguição contra mulheres pelo MPSP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu, no último dia 26 de fevereiro, uma denúncia contra o ator e humorista Marcius Melhem. De acordo com o Estadão, a denúncia é movida pelos crimes de perseguição e violência psicológica do ex-diretor da Globo às mulheres que o acusaram de assédio.

O órgão afirma que Marcius usou das redes sociais para atacar as atrizes que moveram denúncias por importunação sexual em 2019. De acordo com o processo do MP-SP, ele “ultrapassou os limites do direito de defesa”, dando início à uma “campanha vingativa”.

