TJA realiza programação gratuita no Dia Mundial do Teatro

Theatro José de Alencar (TJA) recebe apresentações gratuitas para comemorar o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo

Às 15 horas, o palco principal recebe o grupo Cangaias Coletivo com a obra, "O Fantástico Circo do Artista da Fome". Logo depois, às 16h30, o Grupo de Teatro Olho Mágico apresenta a peça "De algum lugar para lugar nenhum", que é uma parceria com a Biblioteca Pública Estadual do Ceará.

A programação tem início com o espetáculo em homenagem a Raul Seixas , "Festa Mosca na Sopa", do Grupo Bloco Como Raul Já Dizia, às 12 horas, no Saguão do teatro.

Durante a quarta-feira, 27, o Theatro José de Alencar (TJA) recebe nove atividades gratuitas ao longo de todo o dia. O histórico equipamento cultural celebra duas datas: o Dia Mundial do Teatro, criado em 1961, que registra a inauguração do Teatro das Nações, em Paris, e o Dia Nacional do Circo homenageia o nascimento do Palhaço Piolin.

No fim da tarde a programação segue com o grupo circense Desequilibradoz que leva as calçadas do Theatro a apresentação de "Junto e Misturado" às 17 horas. As performances itinerantes, "Rainha do Milho" de Waldírio Castro e "O sonho não falha" M Dias Preto também marcam presença na comemoração.

Para encerrar maratona de apresentações, a festividade segue com a Abertura da exposição "Recortes da Cena - Memórias de Um Olhar Itinerante", sob Curadoria de Kennedy Saldanha, e a performance de "Bixa Cura - Uma conversa silenciosa sobre as dores", da artista Bárbara Banida, ambas no anexo Cena.

Palco Principal e visita guiada

Enquanto no Palco principal, às 19h30, o Grupo Bricoleiros apresenta "Criaturas de Papel" , obra que fala de encontros e partidas enquanto força fundamental do pulso de existir e habitar um espaço, enquanto vínculos constitutivos do percurso de viver.